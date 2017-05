publié le 11/05/2017 à 20:16

Il est surnommé "le Monsieur législatives de Macron". C'est à Jean-Paul Delevoye que revient la lourde tâche de trouver les 577 candidats qui défendront les couleurs de La République En Marche, le mouvement du nouveau président élu. Une première vague de noms, 428 exactement, a été dévoilée ce jeudi 11 mai par le secrétaire général du parti, Richard Ferrand. Quelques heures plus tôt, Jean-Paul Delevoye, nommé président de la commission d'investiture, a dû se pencher le cas épineux de Manuel Valls.



La veille, il avait déjà expliqué que l'ex-premier ministre socialiste, qui avait offert ses services et souhaitait se présenter sous l'étiquette de la majorité présidentielle aux prochaines législatives, ne remplissait pas "les critères d'acceptation de sa demande d'investiture". Des propos confirmés par Richard Ferrand, le secrétaire général du parti, qui a cependant affirmé que l'ancien maire d'Évry ne serait pas confronté à une candidature de REM dans sa circonscription de l'Essonne

Si le nom de Jean-Paul Delevoye était peu connu des Français jusqu'à présent, cet homme de 70 ans est loin d'être un novice de la politique, jouant depuis tout temps avec le clivage gauche-droite. Il a d'ailleurs rejoint les rangs d'"En Marche !" juste après la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite.

Maire pendant trente ans d'une commune du Pas-de-Calais

Né le 22 janvier 1947 à Bapaume dans le Pas-de-Calais, ce n'est qu'à l'âge de 33 ans qu'il fait ses premiers pas en politique. Jean-Paul Delevoye délaisse alors son poste de directeur d'une PME spécialisée dans l'agroalimentaire pour remplacer le maire SFIO de cette petite commune de 4.000 habitants, qui le lui avait demandé. "Je n'étais pas du tout préparé à faire de la politique", confiait-il à Libération. Il restera à la tête de la commune de 1982 à 2002 et de 2004 à 2014, soit pendant près de 30 ans.



Entre temps, ce soutien de Jacques Chirac devient député du Pas-de-Calais, puis sénateur, de 1992 à 2002. Défenseur d'une ligne de droite sociale, il brigue la présidence du RPR en 1999, avec le soutien de l'Élysée, mais s'inclinera face à Michèle Alliot-Marie, qui remporte la bataille avec plus de 62% des voix. Mais cela n'empêche pas Jean-Paul Delevoye d'être appelé par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de l'époque, pour participer à son gouvernement. Il est ainsi nommé ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de l'Aménagement du territoire, un poste qu'il occupera pendant deux ans, jusqu'en 2004.



Exclu de l'UMP pour avoir soutenu un candidat socialiste

Celui qui s'est défini comme un "ailier-gauche" tout au long de sa carrière politique a transcendé les clivages, soutenant même un candidat socialiste pour lui succéder à la mairie du Bapaume, alors que ce dernier était opposé à un membre de l'UMP. Ce qui lui vaudra d'ailleurs l'exclusion de son parti, en 2013. "Je souhaite passer le relais non pas à un appareil, mais à un homme capable de rassembler et de porter des projets. Les citoyens ne croient plus à notre offre politique", expliquait-il à l'époque, dans un discours faisant étrangement écho à celui que porte Emmanuel Macron aujourd'hui.



Respecté à gauche comme à droite, celui qui a exercé pendant plus de 7 ans la fonction de Médiateur de la République (remplacée ensuite par celle de défenseur des droits, ndlr) avant de devenir le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a rejoint les rangs d'Emmanuel Macron lors d'un meeting du candidat à Lille, le 14 janvier dernier. Et sa nomination au poste-clé de président de la commission d'investiture le mois suivant n'étonne pas son ex-chef de gouvernement Jean-Pierre Raffarin. "Je comprends pourquoi il a été mis à ce poste. C’est un négociateur né".