et Loïc Farge

publié le 11/09/2017 à 10:38

C'est depuis la Butte d'Orgemont, à Argenteuil (Val d'Oise), que Valérie Pécresse a lancé dimanche 10 septembre son mouvement politique. Si le point "n'est pas très élevé (il culmine à 40 mètres), c'est l'élévation symbolique qui compte pour la présidente de la région Île-de-France", note Nicolas Domemach. "Comme pour Laurent Wauquiez qui, il y a quelques jours, grimpait en grand équipage médiatique le Mont Mézenc, ou comme Emmanuel Macron, qui s'est adressé à toute l'Europe depuis la colline de la Pnyx qui domine Athènes et le berceau de la démocratie", poursuit le journaliste.



"Ainsi c'est l'escalade : la politique se confond avec l'alpinisme, car tous tiennent à montrer de la hauteur. Il faut dire qu'ils sont au plus bas", analyse-t-il. Et de rappeler que c'est François Mitterrand qui a "inauguré cette élévation politico-pédestre, avec la cour qui faisait escorte au monarque républicain".

C'était devenu, aux yeux de Nicolas Domenach, "l'ascension du roi ainsi consacré comme l'intermédiaire entre Dieu et le commun des mortels". Selon lui, "c'est bien cette prétention à la distinction monarchique que cherchent tous ces politiques montagnards".