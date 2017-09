Christian Estrosi lance un nouveau mouvement politique

publié le 13/09/2017 à 02:19

La droite française se fracture chaque jour un peu plus encore. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro mardi, Christian Estrosi a annoncé la création prochaine, après les élections sénatoriales du 24 septembre, d'un nouveau mouvement politique dans l'échiquier français. Il s'agira d'un mouvement regroupant plusieurs élus locaux qui se situent "entre les Républicains, profondément radicalisés, et une droite macroniste".



Ces élus locaux, affirme le maire LR de Nice, "veulent se placer au-dessus de la mêlée", estimant qu'un "vide énorme" s'est créé entre les Républicains et l'aile droite du courant politique porté par l'actuel président de la République. "Il y a un comité de membres fondateurs d'une cinquantaine d'élus qui illustre la France dans sa diversité", explique Christian Estrosi dans le quotidien. "Certains maires restent attachés aux Républicains, d'autres à La République en Marche, d'autres encore sont liés aux Constructifs", ajoute-t-il. Une situation qui a donc engendré un certain vide, d'un point de vue idéologique.

Je ne trouve plus [dans les Républicains] ce qui a constitué le fondement de mon engagement politique, le gaullisme Christian Estrosi Partager la citation





"Je suis toujours membre des Républicains", affirme le maire de Nice. "Mais je n'y trouve plus ce qui a constitué le fondement de mon engagement politique, le gaullisme, la volonté de privilégier son pays à son parti". Lui jure qu'il n'a pas changé, qu'il est resté fidèle à ses convictions, et que c'est la direction actuelle des Républicains qui a causé la défaite de la droite. Et il ne veut pas entendre parler d'une "radicalisation" de la base du parti. Non, c'est le parti qui est en faute. "C'est ma formation politique qui n'a plus rien à voir avec celle dont elle prétend pourtant être l'héritière", insiste-t-il.

Il fait un constat froid de l'état de son parti aujourd'hui. "Si, à l'arrivée, il s'agit de continuer à concurrencer le Front national, à faire de la surenchère, et à multiplier les coups de menton, il est évident que ce n'est plus au sein des Républicains que la droite française serait représentée", a-t-il ainsi souligné, en référence à l'élection en décembre prochain du président des Républicains, élection à laquelle il ne votera pas, et à laquelle se présentent notamment Laurent Wauquiez et Julien Aubert.



Chrisitian Estrosi n'est pas le seul à prendre ses distances avec le principal parti politique représentant la droite française. Dimanche dernier, Valérie Pécresse a ainsi lancé le mouvement Libres ! afin de se démarquer, au sein de LR, de la ligne très droitière prônée par Laurent Wauquiez, à ce jour favori pour prendre la direction du parti en décembre prochain.