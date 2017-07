publié le 13/07/2017 à 15:21

Mercredi soir, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a tenté un rapprochement politique en déclarant qu'il "parlait" avec Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.



Ce dernier, représentant de la droite "dure" du mouvement Les Républicains, est également pressenti comme futur président du parti. Nicolas Dupont-Aignan a lancé un appel de cohésion "des droites" sur la plateau de CNews, en affirmant qu'il "rêve de dialoguer avec monsieur Wauquiez", avant de déclarer : "Je lui ai déjà dit en privé. On se parle, comme je parle aussi à monsieur Philippot, à monsieur Nicolas Bay et à d'autres".

"Oui, je parle avec @laurentwauquiez car il faut rassembler les électeurs de droite." @CNEWS — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 12 juillet 2017

Mais cette tentative de rapprochement a rapidement été balayée par Laurent Wauquiez, qui s'est adressé directement au leader de Debout la France sur Twitter, lui reprochant son ralliement à Marine Le Pen lors du deuxième tour de l’élection présidentielle. À l'issue du premier tour, Nicolas Dupont-Aignan avait en effet décidé de s'allier au projet de Marine Le Pen, et avait annoncé qu'il ferait "campagne avec elle sur un projet de gouvernement élargi".

"Votre choix du second tour est sans retour. La droite des valeurs n'est pas compatible avec le FN" a twitté le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un rejet clair et net, auquel Nicolas Dupont-Aignan a répondu : "L'enjeu n'est plus de défendre sa boutique. Nous devons rassembler tous les Français qui partagent nos idées. Pour gagner."



En mai dernier, Laurent Wauquiez avait déjà refusé un rapprochement avec Marion Maréchal Le Pen, qui déclarait que dans "le paysage actuel à droite", le candidat à la présidence des Républicains "fait partie de ceux dont les déclarations laissent penser qu'on aurait des choses à se dire et à faire ensemble".

Votre choix du second tour est sans retour. La droite des valeurs n'est pas compatible avec le FN. https://t.co/PMP27o1YBd — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 12 juillet 2017

.@laurentwauquiez l'enjeu n'est plus de défendre sa boutique. Nous devons rassembler tous les Français qui partagent nos idées. Pour gagner. https://t.co/DdMcNXKEGx — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 13 juillet 2017