publié le 29/04/2017 à 18:59

Ils l'ont annoncé le 29 avril au matin : Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen s'allient. En cas de victoire de la candidate du Front national, Nicolas Dupont-Aignan sera nommé Premier ministre. Si le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan a soulevé une vague de critiques parmi la classe politique, notamment Alain Juppé et François Bayrou, les habitants de Yerres ont eux aussi tenu à faire entendre leur mécontentement. Plus de 200 résidents de cette ville de l'Essonne, dont le président de Debout la France est maire depuis 21 ans, se sont rassemblés devant la mairie de la commune le 29 avril au matin pour demander sa démission.



Julien, l'organisateur, pensait d'abord "venir avec quelques amis et lancer un appel sur Facebook", mais n'imaginait pas "une telle ampleur". Certains manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Dupont La Haine" et scandaient "Dupont, facho, les Yerrois sont dans la rue." Un habitant de Yerres depuis sept ans, qui affirme s'être "levé avec des nausées", laisse éclater sa colère : "C'est toucher aux valeurs profondes de la République. C'est un maire qui est très proche de sa commune, il est très présent, donc c'est d'autant plus choquant. Qu'il démissionne." Un nouveau rassemblement est prévu dimanche 30 avril, à 15 heures, devant la mairie de Yerres.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a passé la matinée dans la Vienne, d'abord sur un marché de Poitiers puis dans une exploitation agricole près de Niort. Il a surtout cherché à séduire le monde rural.

- Les 27 pays de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles où un Conseil européen se tient depuis ce matin. François Hollande a appelé une nouvelle fois ceux qui ne veulent pas de Marine Le Pen à prendre le bulletin Macron, et il a accusé le tandem Le Pen/Dupont-Aignan de cacher la vérité aux Français.



- C'est une messe particulièrement festive et optimiste qu'a célébrée le Pape François ce matin en Égypte. Trois semaines après le double attentat contre des coptes à Alexandrie et Tanta, le Saint-Père a évidemment eu des paroles de réconfort pour les victimes du terrorisme islamiste mais il a surtout voulu adresser un message d'espoir à tous les chrétiens du Proche-Orient.



- À une semaine du second tour, le cannabis s'invite dans le débat présidentiel. Plusieurs centaines de personnes ont défilé aujourd'hui à Paris, des partisans de la dépénalisation qui voulaient alerter le futur chef de l'État sur la nécessité de s'emparer du sujet au lendemain du scrutin.