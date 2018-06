publié le 18/06/2018 à 10:10

C'est un retour en force auquel on assiste. Sur les tables chics comme dans les bistrots populaires, on retrouve ce miracle dialectique de douceur et de piquant, ce prodige dialectique blanc et jaune. J'ai nommé "l'œuf mayo" qui, après avoir été délaissé tristement, connaît une telle faveur que vient d'être organisé un championnat du monde remporté par un Français (œuf course !), le chef du Griffonnier Cédric Duthilleul.



Gloire donc à ce magicien des fourneaux qui fait honneur à l'association de sauvegarde de "l'œuf mayo", imaginée par le critique gastronomique feu Claude Lebey. Voici donc réhabilité ce plat moutarde comme il sied pour nous les moutards dans l'âme, qui cherchons à retrouver les saveurs de l'enfance.

Mais il y a bien plus qu'une nostalgie dans ce revenez-y. Par exemple, la preuve que les grands classiques ne meurent jamais. On en revient toujours ou presque aux fondamentaux... revisités. Le "nouveau monde" sera toujours habité - d'autres diront menacé - par l'ancien. Et cela vaut aussi pour la politique !