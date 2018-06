publié le 13/06/2018 à 10:34

Cette promesse-là, Emmanuel Macron va la respecter en effet. Il l'avait solennellement exprimée devant le Parlement réuni en congrès à Versailles, le 3 juillet 2017, assurant que "tous les ans, il reviendrait devant ces élus pour leur rendre compte". Ceci, afin d'éviter les erreurs de ses prédécesseurs qui, affirmait-il, "n'avaient pas assuré la pédagogie de leur action, ni exposé le sens et le cap de leur mandat".



Il ajoutait que les parlementaires avaient été si mal informés qu'il n'était pas question "qu'il se satisfasse de reconduire la méthode". Voilà un subjonctif rare qui était destiné à retenir subjonctiver l'attention et à solenniser l'engagement.

Pourquoi avoir retenu cette date du lundi 9 juillet ? On avait parlé du début juillet, mais il fallait trouver le jour adéquat entre les déplacements à l'étranger, les matches de foot du Mondial en Russie - et notamment la demi-finale du 10 juillet -, où le Président pourrait se rendre si la France est qualifiée.

Et comme le Parlement est réuni en congrès le jour où le château de Versailles est fermé au public, rendez-vous a été fixé pour le lundi 9 juillet. Les ministres et responsables de la majorité ont été priés de ne pas encombrer l'actualité pour permettre au discours présidentiel d'obtenir un écho maximum.



Car vous vous en doutez, Emmanuel Macron ne fait pas ce royal déplacement pour visiter le Hameau de la Reine. Je vous parle de la reine Marie-Antoinette, pas de notre nouvelle altesse royale Brigitte M., qui n'élève pas de mouton mérinos.

Ne pas finir cul-de-jatte

Certains diront que c'est encore une contamination de l'Amérique, où le Président prononce chaque année, à Washington, un discours dit sur "l'état de l'Union", devant les deux chambres réunies en congrès.



D'autres affirmeront que c'est une preuve de modernité, puisque les Français ont toujours plus besoin de transparence et de communication. C'est à eux que le chef de l'État compte s'adresser à travers les parlementaires.



Il devrait se montrer moins lyrique que lors de son premier prêche, et tenter de prouver que la vie quotidienne a changé, que la marche vers la troisième voie se trouve en marchant sur les deux jambes, sans appuyer plus sur la gauche ou la droite. Car ce serait finir en unijambiste, voire en cul-de-jatte.