publié le 06/06/2018 à 10:27

Ce nuisible qui s'annonce, et en masse, vous le connaissez. C'est celui qui fait le bruit le plus désagréable au monde. C'est le moustique, qui vous pourrit les nuits, mais les jours aussi. Car une nouvelle espèce s'annonce, en effet, dans la capitale, selon Stéphane Robert, l'expert en chef du centre Vigilance moustiques.



Cet envahisseur vrombissant, c'est le moustique tigre, si redoutable par ses piqûres urticantes comme par les maladies qu’il peut transmettre, tels le chikungunya ou la dengue. Comme si on avait besoin de ça ici.

Or cette saleté de bestiole assoiffée de sang, qui avait débarqué dans le sud de la France vers 2013, n'a cessé de gagner du terrain, en faisant fi de toutes les grèves de chemin de fer, puisque cet insecte vampire voyage aussi bien par avion que par bateaux ou voitures.

Avec les ennuis, les moustiques volent en escadrille Nicolas Domenach Partager la citation





N'oubliez pas de signaler aux autorités compétentes la présence de ce fâcheux tigré qui a tendance à se multiplier à vitesse grand V, si bien que les spécialistes assurent que la France serait entièrement colonisée d'ici 2030. Et comme le moustique tigre aime particulièrement les zones urbaines chaudes, Paris ne va pas y échapper.



Avec les ennuis, les moustiques volent en escadrille. Comme la maire de Paris les accumule, on la tient pour responsable et coupable de tout ce qui ne va pas. À la mairie d'ailleurs, on surveille de près l'animal. Presque autant que les agissements des nuisibles "macronistes" qui ont entrepris d'attaquer la capitale.