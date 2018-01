Pécresse sur des primaires en 2022 : "Un exercice compliqué mais inévitable"

publié le 21/01/2018 à 15:34

La droite et le centre seront-ils représentés par une femme à l'élection présidentielle de 2022 ? Figure des Républicains, élue à la tête du Conseil régional d'Île-de-France en 2015, Valérie Pécresse était l'invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 21 décembre.





Interrogée à propos de l'organisation d'une primaire commune à la droite et au centre en 2021, similaire à celle qui avait vu sortir François Fillon triomphant des urnes en 2016, Valérie Pécresse s'est montrée largement favorable. "S'il n'y a pas de primaire en 2021 entre la droite et le centre, il n'y aura pas de candidat unique de la droite et du centre, et donc la droite et le centre perdront les élections. Donc je pense que les primaires malheureusement c'est un exercice compliqué, difficile, mais inévitable", a conclu Valérie Pécresse.

Pour l'heure, la femme politique refuse de dévoiler ses ambitions personnelles quant au prochain scrutin présidentiel. "Je pense que cette question est complètement indécente aujourd'hui. On vient de sortir d'une défaite magistrale, (François Fillon n'a pas passé l'étape du premier tour de la présidentielle, ndlr) on a aujourd'hui tout à reconstruire, à la fois nos idées, mais aussi donner la preuve qu'on est des hommes et des femmes politiques crédibles qui agissent qui ont des résultats. (...) Laissez-moi gérer ma région", a-t-elle répliqué.