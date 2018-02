publié le 22/02/2018 à 08:47

Les réactions sont nombreuses. Invitée de RTL ce jeudi 22 février, Valérie Pécresse s'est dite "consternée" par les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants lyonnais où il dézinguait à tout va. Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron... De nombreuses personnalités politiques ont été égratignées par le président des Républicains.



Et Valérie Pécresse n'a pas été épargnée.

"Je ne laisserai pas attaquer mon bilan ministériel, mes réformes au gouvernement", a déclaré la présidente de la région Île-de-France, accusée de faire "nombre" de "conneries", selon les propos de Laurent Wauquiez, diffusés par Quotidien. "On voit très clairement aujourd'hui qu'il y a deux droites, il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité", a-t-elle poursuivi.

"Je suis fière d'avoir revalorisé les filières littéraires et je ne laisserai pas abîmer ce bilan", a affirmé Valérie Pécresse, répondant aux critiques sur son action comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. "Le dénigrement des personnes ne nous mène nulle part", a-t-elle ajouté, assurant se positionner avec son mouvement Libres! sur le terrain des "idées". "Aujourd'hui la droite a besoin d'apaisement, elle a besoin de rassemblement, elle a besoin d'idées".



Plusieurs jours après la diffusion de ces enregistrements, Valérie Pécresse n'a reçu aucune nouvelle de Laurent Wauquiez. "Malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il m'appelle et qu'il s'explique", déplore-t-elle.