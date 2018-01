et AFP

publié le 03/01/2018 à 15:08

L'exécutif a confirmé le rétablissement d'une circonscription nationale unique pour les élections européennes de 2019 en France, selon le projet de loi examiné mercredi en Conseil des ministres.



Depuis 13 ans et le scrutin européen de 2004, la France se découpe en huit circonscriptions à chaque scrutin européen. Son abandon avait été annoncé aux chefs de partis politiques lors des concertations à l'automne entamées à l'Elysée et conclues à Matignon.

Un retour à la circonscription unique, et donc à une liste nationale avait déjà été envisagé lors des élections de 2014, au sein du cabinet de Thierry Repentin, alors secrétaire d'État aux Affaires européennes. Mais l'idée avait cependant été rapidement écartée pour ne pas que le scrutin porte sur le bilan de la politique menée par François Hollande, rappelle Ouest France.

Quels changements pour les électeurs ?

Cette réforme implique donc concrètement que ces élections ne se dérouleront plus au niveau régional, mais sur le plan national. Désormais, tous les Français auront le choix entre les mêmes candidats. Ce système existait déjà et avait été utilisé pour la dernière fois en 1999, puis avait été abandonné aux élections de 2004.



Ce mode de scrutin pourrait-il encourager les Français à voter davantage ? Il faut rappeler que les dernières élections européennes avaient peu mobilisé les électeurs. En 2004, le taux de participation s'établissait ainsi à 42,76%, et accusait une baisse de 4 points par rapport au scrutin de 1999. En 2009, seulement 40,63% des électeurs s'étaient déplacés dans les urnes. Enfin, en 2014, le taux de participation était remonté à 42,43%.