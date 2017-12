publié le 06/12/2017 à 10:57

La famille de Johnny Hallyday rend hommage au chanteur, décédé la nuit dernière à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer. Ses deux premiers enfants, Laura Smet et David Hallyday, ont fait part de leur profonde tristesse dans un communiqué commun transmis ce mercredi dans la matinée. "Aujourd'hui nous avons perdu notre père. Notre douleur est immense. Merci du soutien que vous nous apportez et de vos messages, qui nous touchent et qui comptent énormément pour nous", déclarent-ils dans ce court texte signé "David et Laura, Laura et David".



David Hallyday est né en 1966 de l'union de deux idoles, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Musicien comme son père, il a composé pour ce dernier l'album Sang pour sang en 1999, qui reste la plus grosse vente de la longue carrière de Johnny (2 millions d'exemplaires). Laura Smet, née en 1983, est la fille de Johnny Hallyday et d'une autre star, l'actrice Nathalie Baye. Son père lui avait consacré la chanson Laura, écrite par Jean-Jacques Goldman en 1986 et devenue un tube.

Nathalie Baye et Laura Smet sont réunies pour la première fois au cinéma dans le film Les gardiennes, de Xavier Beauvois, qui sort ce mercredi. Johnny Hallyday, décédé des suites d'un cancer, était père de deux autres enfants, deux filles, Jade et Joy, adoptées avec sa dernière épouse Laeticia.