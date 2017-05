Moralisation de la vie politique : un vœu pieux ?

publié le 22/05/2017 à 21:15

Macron lave plus blanc que blanc ! Comme promis, son garde des Sceaux s'attaque au chantier de la moralisation de la vie politique ! François Bayrou a reçu place Vendôme des représentants des associations anti corruption et René Dosière. Sur la table : l'interdiction de toute activité de conseil privée rémunérée. L'interdiction des emplois familiaux. La limitation à trois mandats successifs dans le temps. La fiscalisation de l'ensemble des indemnités parlementaires. Mais pour Christian Jacob hier sur RTL, on en a déjà beaucoup fait. Alors moraliser la vie politique un vœu pieux ?



On refait le monde avec :

- Nicolas Domenach, éditorialiste à RTL

- Elisabeth Levy, rédactrice en chef de Causeur

- Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro

- Roland Cayrol, politologue, directeur du centre d'étude et d'analyse