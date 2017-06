publié le 01/06/2017 à 20:14

François Bayrou a dévoilé en détail, jeudi 1er juin, son projet de loi pour la confiance dans notre vie démocratique. "Un texte qui est ambitieux et consistant", selon Alain Duhamel. Deux innovations sont particulièrement importantes : la suppression de la Cour de justice de la République, "un privilège et une anomalie", et l'impossibilité pour les futurs ex-chefs de l'État de siéger au Conseil constitutionnel.



Prévention des conflits d'intérêts, interdiction d'embauches familiales, encadrement des indemnités liées à la réserve parlementaire... Les mesures touchant les parlementaires étaient quant à elles attendues. L'éditorialiste pointe cependant une "originalité" dans le projet : la création d'une banque de la démocratie pour aider les partis qui se trouvent dans des situations financières difficiles.

Ces mesures pourraient-elles restaurer la confiance des Français à l'égard des politiques ? Rien n'est moins sûr. "Je suis beaucoup plus septique parce que le contexte est mauvais", explique-t-il, avant d'évoquer l'affaire Ferrand, qui fait les unes des journaux ces derniers jours. D'autre part, "il y aura toujours des menteurs, des falsificateurs, des manipulateurs, des copains et des coquins". Enfin, "plus les textes se perfectionnent, plus les exigences des Français sont importantes".