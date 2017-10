Michel Sapin est l’invité de RTL

publié le 24/10/2017 à 06:35

Cela fait maintenant six mois qu’il a quitté sa fonction de ministre de l’Économie et des Finances. Michel Sapin répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux, mardi 24 octobre. L’occasion pour ce très proche de François Hollande de revenir sur le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, avec qui il a partagé Bercy entre 2014 et 2016.



L’ancien ministre avait réagi vendredi 20 octobre aux échanges de piques entre Emmanuel Macron et François Hollande. "Il faut de l'élégance en politique surtout quand comme Emmanuel Macron on doit beaucoup à son prédécesseur", avait-il sifflé. "C'est un président de la République qui a été en action pendant cinq ans, dont toute la vie a été consacrée à la politique, dont tout l'engagement est consacré à la gauche, et s'il pense nécessaire de s'exprimer, il s'exprime", avait-il ajouté, prenant la défense de François Hollande.

Trois jours plus tôt, Michel Sapin avait aussi fermement dénoncé le projet de loi de finances 2018, et notamment à la réforme de l’ISF, dans une tribune publiée dans Le Monde. "Les grands perdants de cette contre-réforme seront les catégories moyennes supérieures qui ne bénéficieront d’aucune baisse d’impôts. Tout cela va à rebours de notre histoire, contredit les grands principes républicains de progressivité de l’impôt", tonnait alors Michel Sapin. "Plus qu’une faute politique c’est une faute morale", avait-il conclu.



