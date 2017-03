Les satisfactions et les regrets de Michel Sapin

publié le 25/03/2017 à 01:08

Le ministre des Finances, Michel Sapin tout comme François Hollande, a entamé sa tournée des adieux. Ce dernier se félicite de laisser la France dans une situation bien meilleure que quand François Hollande a été élu. En 2012, tous les indicateurs étaient tous à la baisse, aujourd'hui beaucoup sont à la hausse...



Michel Sapin reconnaît tout de même une petite déception sur le déficit public et une fragilité du commerce extérieur, mais il chausse ses lunettes roses pour énumérer les points positifs : finances publiques assainie, capacité d'investissement retrouvée pour les entreprises, créations d'emplois, début de décrue du chômage, accroissement du pouvoir d'achat des ménages. Ce qui l'amène à confesser un regret, et celui-là est de taille, que cette amélioration nette et durable ne se soit pas produite quelques mois plus tôt. La suite, il ne la dit pas, mais on devine sa pensée : que cela aurait permis à François Hollande de se représenter.