Michel Sapin, ministre de l'Economie et des Finances : "Non, il n'y a pas de cabinet noir !"

publié le 24/03/2017 à 12:01

Y a-t-il un cabinet noir à l'Élysée, comme l'affirme François Fillon ? Le candidat a directement mis en cause François Hollande sur France 2. "Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, C'est un livre (Bienvenue Place Beauvau, Police : les secrets inavouables d'un quinquennat, ndlr) sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauveau, qui, en 250 pages, explique que François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est d'une illégalité totale, comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur les informations qui lui sont apportées en permanence".



Il a ensuite dénoncé "un scandale d'État" et demandé l'ouverture d'une enquête. Avant même la fin de L'Émission Politique, François Hollande a "condamné avec la plus grande fermeté les allégations mensongères" du candidat. Il a expliqué n'avoir été "informé" des affaires sur l'ancien premier ministre que "par la presse".

Michel Sapin serait aussi impliqué dans cette organisation, selon le livre. Au micro de RTL, il affirme que "non, il n'y a pas de cabinet noir". Le ministre de l'Économie indique qu'aucune information n'a été "transmises par le ministère des Finances à quelque autorités que ce soit. Jamais Tracfin ne nous communique des informations sur la situation des personnes".