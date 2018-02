publié le 22/02/2018 à 11:07

Elle dénonce une "hystérie". Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Facebook, Christiane Taubira apporte son soutien à la chanteuse Mennel, ex-candidate de The Voice, poussée à la démission après la polémique provoquée par certains de ses tweets soupçonnés de faire l'apologie du terrorisme.



"Cette histoire ne donne guère envie de plaisanter", réagit l'ex-ministre de la Justice. Elle admet que les références intellectuelles de Mennel "étaient loin d'être recommandables", mais elle salue la réaction de la jeune femme : "Vous vous êtes excusée et vous avez bien fait. N’en ayez surtout aucun regret, c’est votre hauteur".



Christiane Taubira félicite par ailleurs la jeune chanteuse pour sa prestation pendant les auditions à l'aveugle. Vêtue d'un turban, Mennel avait alors séduit le public ainsi que les coachs avec sa reprise en arabe de la chanson Hallelujah, de Leonard Cohen.

Mais cette performance remarquée a aussi valu à Mennel d'être attaquée sur les réseaux sociaux. "On vous reproche votre 'turban', disent-ils. Il vous sied délicieusement, sans rien dissimuler de votre beauté encore en éclosion.", répond Christiane Taubira. Quant au chant en arabe, l'ex-ministre de la Justice le qualifie de "somptueuse audace".

Aujourd'hui, Mennel prépare son premier album studio et Christiane Taubira l'encourage à persévérer. "La France reste une terre de passion et de générosité, elle est une béance du monde d’où surgissent, toujours vives, des querelles et des fureurs qui n’ont jamais su dissoudre ses ardeurs fraternelles. C’est bien là qu’il faut vivre. Et d’abord, c’est votre pays. Ne vous le faites pas voler."