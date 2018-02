publié le 10/02/2018 à 17:56

"En tant qu'artiste, j'ai participé à The Voice pour ouvrir les esprits et parler d'amour et de tolérance. Je continuerai à chanter pour ouvrir les esprits. J'ai foi en un esprit d'amour et de tolérance. J'ai foi en mon pays la France. Je veux faire l'apologie de la paix et je ne voulais blesser personne". Ces mots, que vous entendez depuis hier dans tous les médias, sont ceux de Mennel Ibtissem, cette toute jeune femme qui connait une médiatisation aussi fulgurante qu'impressionnante depuis une semaine.



À la limite du trop, comme dit l'autre. Au point que j'ai failli renoncer à revenir sur le sujet tant il est actuellement globalement difficile de raisonner à froid. Ma première réaction a tout de même été de me demander, comme tout le monde, si elle avait pris sa décision toute seule ou poussée par TF1 ? Mais quelle importance, en fait, puisque c'était la seule conclusion possible, qu'il fallait faire une fin, et que cette fin va de toute façon accélérer ses débuts ! Soit dit de façon pragmatique et sans bien évidemment penser qu'elle a fait ça pour ça : il y a en effet des avantages collatéraux dans certaines situations, comme il y a des dommages collatéraux dans d'autres.

La moins pire des solutions ?

Qu'elle s'exprime était évidemment la moins pire des solutions. En premier lieu pour elle-même, désormais globalement perçue comme une jeune fille responsable se sacrifiant sur l'autel de la nécessaire paix sociale. Une jeune fille au visage d'ange, détail d'importance : le beau rassure et apaise ! C'est plus important encore pour la production comme pour la chaîne, qui n'ont ainsi (officiellement, bien sûr) pas eu à trancher : "Mennel a pris ce soir la décision de quitter The Voice. Nous respectons son choix, a ainsi déclaré le producteur ITV-Studios-France par un tweet publié à 2h30 vendredi matin, ajoutant : "Malgré des excuses sincères, l'environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l'exprimer permettront d'apaiser les tensions".

L'occasion d'évoquer au passage les fondamentaux du programme ne se refusait pas : The Voice porte des valeurs de partage et de bienveillance. Et de conclure intelligemment : "Avec beaucoup de talent et une grande sensibilité, Mennel a ému le public lors de son audition à l'aveugle en portant un message de paix et de tolérance. Toutes les équipes de The Voice qui l'ont accompagnée jusqu'à présent lui souhaitent de continuer sur ce chemin et de s'épanouir en tant qu'artiste".

Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité





La première chaîne, elle, fait plus sobre à 8h37 : "ITV Studios France a informé TF1 que Mennel a pris la décision de se retirer de cette saison de The Voice. Elle en a informé le public sur ses réseaux sociaux. Cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d'apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité".



Moi aussi. J'ai pour ma part bien noté le "double langage" de Mennel. Par double langage, j'entends évidemment simplement (on n'est jamais trop prudent) qu'elle l'a enregistré en français et en anglais. Soit ! Qu'ai-je pensé de son texte, maintenant ? Que puis-je en dire sinon qu'il était bien écrit, bien lu, et que c'était le discours obligatoire type dans ce genre de circonstances, avec les inévitables mots-clefs ("amour", "tolérance"). Nous n'avons aucune raison de douter de sa sincérité, même si son propos ne pouvait pas être "autre".

Suffisant pour apaiser la colère des associations ?

Sera-t-il toutefois suffisant pour apaiser la colère des associations de victimes des attentats ? L'avenir et son comportement le diront. Pour certains parents de disparus tragiques, il y a en effet l'admissible (les idioties que l'on dit ou fait parce que l'on a l'âge légal pour les soirées et les opinions approximatives) et puis il y a l'inadmissible, les propos qui ne passent pas, même au nom de la jeunesse (avoir l'âge de voter, c'est avoir l'âge de réfléchir).



Douter (comme elle l'a écrit) de l'origine de l'attentat de Nice, ou écrire au lendemain de l'assassinat du père Hamel que "les vrais terroristes, c'est le gouvernement", cela ne pouvait pas passer. Parce que cela dépasse justement l'entendement. Celui des associations qui, si TF1 l'avait maintenue, auraient exigé son départ semaine après semaine. C'est dire si Mennel a pris la bonne décision, TF1 et ses partenaires également ! Que va-t-il se passer maintenant dans The Voice ? Rien dans l'immédiat, les "auditions à l'aveugle" se poursuivant durant un mois environ.



Suivent les battle (ou batailles entre candidats), et c'est là que ça se gâte, que rien n'est simple, que tout se complique car la jeune Mennel ayant, vu son talent, logiquement franchi haut la voix plusieurs étapes de cette phase, il va falloir que la production se livre aux joies du remontage, reformatage et bricolage, sur les (trois) émissions suivantes, avant les directs. TF1 et ITV doivent réfléchir vite, et les ados devraient en faire autant, en méditant sur le "cas Mennel". Plutôt que de s'exposer en aval au regret d'avoir tweeté n'importe quoi, s'ils s'interrogeaient plutôt en amont sur la nécessité de le faire ? Poser la question, c'est déjà y répondre.