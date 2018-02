Mennel prépare son premier album studio après avoir quitté "The Voice"

publié le 21/02/2018 à 17:40

Mennel n'a pas perdu de temps après son départ de The Voice. L'ex-candidate franco-syrienne a annoncé mardi 20 février la préparation de son premier album. Une nouvelle opportunité s'offre à la jeune femme qui s'est retirée du concours après ses propos polémiques sur les attentats de juillet 2016.



C'est sur son compte Instagram que Mennel a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. Sur cette photo, on peut voir la jeune dans une cabine d'enregistrement avec un casque sur les oreilles. Un cliché qui s'accompagne d'un message destiné à ses fans. "Certes, j'ai quitté The Voice. Vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes 'triste de pas pouvoir m'entendre sur mes autres passages'. Mais là, vous m'entendrez sur MES PROPRES CHANSONS et ça c'est encore mieux!! Un peu de patience, je me mets au travail. Hâte de vous faire écouter le résultat!!"

Après son passage dans la septième saison de The Voice, Mennel avait provoqué une polémique après la publication de messages controversés sur les attentats de juillet 2016 en France. La jeune femme de 22 ans s'était justifiée sur les réseaux sociaux, avant de s'excuser auprès des familles des victimes.