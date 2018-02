publié le 17/02/2018 à 02:45

Après son départ de l'émission The Voice il y a quelques jours, Mennel serait au plus mal. C'est ce qu'a affirmé Cyril Hanouna dans son émission Touche pas à mon poste jeudi 15 février, après avoir eu la jeune femme au téléphone. L'animateur souhaitait la faire venir sur le plateau de l'émission.



Mais Mennel a refusé l'invitation, expliquant qu'elle était "dévastée" par la polémique et par la manière dont celle-ci a été traitée dans Touche pas à mon poste. Les chroniqueurs avaient longuement débattu de la nécessité de son départ, avant qu'il ne soit effectif. "Elle dit qu'elle regrette bien entendu ses tweets et qu'elle est très mal", a expliqué le présentateur de l'émission. "Quand j'ai su qu'elle était mal comme ça (...) ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine", confie Cyril Hanouna.

"Elle dit qu'aujourd'hui, à cause de cette aventure The Voice et de ce qu'il s'est passé, elle ne peut plus exercer comme prof d'anglais. Elle voulait juste être artiste. Elle dit qu'elle regrette ses messages d'il y a deux ans", conclut Cyril Hanouna.