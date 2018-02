"The Voice" : pourquoi Mennel a abandonné l'émission

publié le 09/02/2018 à 13:15

La jeune chanteuse Mennel, candidate de l'émission The Voice, a annoncé qu'elle quittait le télé-crochet, quelques jours après l'exhumation d'anciens messages postés sur son compte Twitter après les attentats survenus à Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray, en juillet 2016. Dans la vidéo, postée vendredi 9 février sur son compte Facebook, la jeune femme se justifie.





"Je n'ai jamais songé à blesser qui que cela soit (sic) et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte, j'ai donc pris aujourd'hui la décision de quitter cette aventure", annonce-t-elle. "À mes soutiens, n'ayez aucune crainte, cette décision n'est pas un frein à mon épanouissement artistique mais au contraire la condition de son accomplissement", ajoute ensuite la chanteuse.

La polémique concernant ses anciens messages était née sur Twitter, deux jours après sa prestation sur le plateau de The Voice. Dans ses tweets, elle accusait le gouvernement d'être "les vrais terroristes" et mettait en doute la réalité de l'attentat de Nice. Des captures d'écran, notamment relayées par l'extrême droite, montrent qu'elle a partagé sur son profil Facebook des publications de Dieudonné ou de l'islamologue controversé Tariq Ramadan.

"Une décision responsable", réagit TF1

Entre temps, la jeune femme s'était excusée : "Depuis quelques jours des messages que j'avais postés en 2016 sur mon Facebook privé sont ressortis. Ces messages étaient l'expression d'une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Je regrette profondément ces messages", a-t-elle écrit sur le même réseau social.



"Cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d'apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d'artiste dans la sérénité", a réagi TF1.