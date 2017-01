Mélenchon et Le Pen sont des "marchands d'illusion", selon Ciotti

REPLAY - INVITÉ RTL - Le président du département des Alpes-Maritimes s'est attaqué aux adversaires directs de François Fillon.

par Benjamin Sportouch , Ludovic Galtier publié le 13/01/2017 à 09:01

S'il est un discours singulier au sein des anciens sarkozystes, c'est celui d'Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes, que certains propulsaient déjà au ministère de l'Intérieur, préfère miser avant tout sur l'unité de son camp afin de lui assurer la victoire en mai, au détriment de son propre courant pour lequel se bat aujourd'hui des personnalités comme Laurent Wauquiez, Christian Estrosi ou Brice Hortefeux.



Invité de RTL ce vendredi 13 janvier, l'élu, qui dit ne pas vouloir rejouer la primaire, est en effet persuadé que "le match n'est pas gagné". Il défend le "projet de rupture" de François Fillon face aux "marchands d'illusion". "La compétition sera difficile, on voit bien qu'il y a les marchands d'illusion, de M. Mélenchon à Mme Le Pen. D'ailleurs, ils se ressemblent, quelque part on dirait que Mme Le Pen est un Mélenchon en blond tellement ils ont le même programme".



Emmanuel Macron, qui a le vent en poupe dans les intentions de vote, est aussi dans son viseur. "M. Macron voulait mettre la France en marche, il l'a laissée en panne avec le bilan de M. Hollande, dont il est tout autant comptable. On voit bien qu'il y a ces menaces, il y a cette cible qui est François Fillon. Notre famille politique doit jouer collectif." Et de prévenir : "Attention de ne pas marquer des buts contre notre camp."