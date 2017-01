INVITÉ RTL - Après 74 jours en mer, le skipper a remporté le Vendée Globe 2016. Il a confié n'avoir pensé qu'à une chose pendant son défi : arriver premier.

74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, c'est le temps que Armel Le Cléac'h a passé autour du monde à bord de son monocoque, établissant un nouveau record. Jeudi 19 janvier, le skipper a remporté la 8ème édition du Vendée Globe, course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, aux Sables d'Olonne. "Une aventure incroyable, a-t-il confié au micro de RTL vendredi 20 janvier. C'était 74 jours de bagarre, de course intenses sur des océans difficiles. Jusqu'au bout il a fallu se battre pour conserver la tête de course", raconte le skipper qui a mené une lutte serrée depuis le franchissement du Cap Horn avec le Gallois Alex Thomson.



S'il a remporté l'édition 2016 de ce tour du monde, Armel Le Cléac'h avait terminé en deuxième position à deux reprises et seulement quelques heures après le premier, en 2012. "On a justement pris l'expérience de la dernière édition de cette deuxième place pour essayer de faire mieux", a-t-il indiqué. "J'avais annoncer que je voulais vraiment gagner. Ça aurait été une déception de faire autre chose que de finir premier. Pendant toute la course j'ai pensé à ça", a confié Armel Le Cléac'h.



Ces 74 jours, le skipper les a passés seul avec son monocoque avec lequel il a nourri ce que l'on pourrait presque qualifier de relation : "C'est une histoire incroyable, on le voit naître, on passe beaucoup de temps ensemble, on finit par se parler dans la tête un petit peu comme un cavalier avec son cheval", a-t-il livré. Pour lui, son bateau a été fidèle au rendez-vous. "Ce n'est pas une personne mais c'est quasiment ça", a-t-il fini par admettre. Désormais, Armel Le Cléac'h a dans son viseur la Route du Rhum en 2018, qu'il n'a jamais gagnée, et en 2019, la course des Ultimes autour du monde en solitaire et sans assistance et sans escale.