publié le 17/05/2017 à 08:33

En 2010, son ouvrage intitulé Pour en finir avec les conflits d'intérêt avait fait de lui l'homme le plus détesté de l'UMP. "Je ne suis pas sûr que ça me rendait hyper populaire à gauche non plus", ajoute Martin Hirsch dans un sourire. L'ancien haut-commissaire à la jeunesse revient sur le projet de moralisation de la vie publique voulu par Emmanuel Macron. Tandis que les vérifications sur les futurs ministres ont retardé l'annonce du gouvernement, le directeur de l'AP-HP estime que celles-ci sont nécessaires.



"Elles améliorent les choses. Elles font une première chose, qui est d'éviter qu'on découvre comme avec Thomas Thévenoud 3 jours après qu'il n'avait pas payé ses impôts. Deuxièmement, elles permettent de vérifier ce qu'on a fait au cours des années précédentes - qui on a eu comme client, avec qui on a fait des affaires", affirme Martin Hirsch, selon qui la vie politique ne pourra jamais être parfaitement policée. "On n'évitera jamais le type qui a tout caché, qui est voleur, qui a un compte à l'étranger, qui a violé la loi - ni en politique, ni ailleurs. En revanche entre les vérifications d'aujourd'hui et la loi de demain, on peut sortir de quelque chose qui fait système."