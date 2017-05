publié le 16/05/2017 à 16:48

Il faudra encore patienter 24 heures. Alors que le gouvernement devait être nommé ce mardi, au lendemain de la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, l'Élysée a finalement annoncé dans un communiqué que cette annonce se fera mercredi 17 mai à 15 heures. Une journée de plus pendant laquelle Emmanuel Macron et le nouveau premier ministre devront arrêter le gouvernement, qui devra conjuguer exemplarité, promesses de renouvellement et recomposition politique.



Une décision importante qui a également des conséquences sur le premier Conseil des ministres et le Conseil de défense, tous deux reportés au jeudi 18 mai.

Au total, une quinzaine de noms doivent donc être annoncés mercredi avec comme promesse, un gouvernement paritaire. À l'heure actuelle, Emmanuel Macron a fait confiance exclusivement à des hommes en nommant Alexis Kohler comme secrétaire général de l'Élysée, Édouard Philippe comme premier ministre ou encore Ismaël Emelien comme conseiller spécial.

Éviter un nouveau cas Thévenoud

Et si certains ont évoqué la possibilité de désaccord entre le président de la République et son premier ministre, la raison donnée par l'Élysée est toute autre. Emmanuel Macron a souhaité "introduire un temps de vérification afin que la direction générale des Finances publiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) puissent réaliser les diligences nécessaires".



Ces deux instances devront s'assurer "que les personnalités qui sont pressenties au gouvernement font l'objet d'une première vérification de leur situation fiscale" et devront vérifier que ces personnalités "ne se trouvent pas dans des situations de conflit d'intérêts au regard des informations dont dispose la HATVP", selon l'Élysée.



L'exécutif cherche probablement à éviter un nouveau cas Thévenoud, du nom du secrétaire d'État nommé en 2014 dans le gouvernement Valls et contraint à démissionner au bout de neuf jours en raison de retards de déclarations de revenus. La HATVP a été créée par loi sur la transparence adoptée en 2013 sous le quinquennat de François Hollande, après le scandale Cahuzac. Elle procède notamment à une vérification fiscale des ministres après leur nomination.