Martin Hirsch est l'invité de RTL

publié le 16/05/2017 à 18:45

Emmanuel Macron a nommé son premier ministre, Édouard Philippe, mais n'annoncera la composition de son gouvernement que demain, mercredi 17 mai, à 15h. L'une des premières missions de l'exécutif sera de mettre sur pied une grande loi de moralisation de la vie publique. En 2011, Martin Hirsch avait abordé le sujet dans un livre, Pour en finir avec les conflits d'intérêts, un ouvrage dans lequel il proposait une série de mesures afin d'assainir la vie publique. Étaient évoqués, entre autres, l'obligation d'effectuer une déclaration d'intérêts et l'impossibilité de cumuler certaines fonctions. Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) évoquait notamment le cas de Jean-François Copé, avocat d'affaires, et Gérard Longuet, qui avait effectué une mission de conseil auprès de GDF Suez entre 2008 et 2009.



L'ancien haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la jeunesse (2007-2010) et président d'Emmaüs France (2002-2007) dirige actuellement "La France s'engage", une fondation dont François Hollande va prendre la tête au mois de septembre prochain. Une information révélée par Martin Hirsch lui-même le 27 avril dernier au micro de RTL.

