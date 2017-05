publié le 16/05/2017 à 19:14

La moralisation de la vie politique est son cheval de bataille. Au micro de RTL, le député UDI de la Marne Charles de Courson est revenu sur le report de 24 heures de l'annonce du nouveau gouvernement, dont la cause avancée est la vérification des situations fiscales des futurs ministres. Pour cet ancien président de la commission Cahuzac, c'est une précaution nécessaire. "C'est quand même prudent pour éviter le renouvellement d'une affaire comme l'affaire Thévenoud qui affaiblit la crédibilité de la classe politique et en particulier des ministres". Néanmoins, il juge le délai "très court".



Le parlementaire place de grandes espoirs en la future loi de moralisation de la vie politique, annoncée par Emmanuel Macron comme l'un des premiers grands chantiers de son mandat, et également au cœur de l'accord passé avec le président du MoDem François Bayrou. "Ce qui manque aujourd'hui c'est que tous les candidats aux élections nationales comme aux élections locales produisent un certificat de l'administration fiscale déclarant que cette personne est à jour de ses obligations déclaratives et du paiement de ses impôts, et ça on ne l'a pas encore", déplore Charles de Courson.



Le député a également donné son sentiment sur la déclaration de patrimoine qu'avait rempli Édouard Philippe, le nouveau premier ministre, au début de son mandat de député, la qualifiant de "désinvolte". "J'aime bien Édouard Philippe", commence le député. Mais "il aurait mieux fait de faire ce qu'il a fini par faire au début", afin de montrer "qu'il n'avait rien à cacher de son patrimoine".