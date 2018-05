publié le 18/05/2018 à 17:40

La nièce prend son envol. La petite-fille coupe le cordon. Marion Maréchal ne s'appelle plus Le Pen, sur les réseaux sociaux du moins. Sur ses comptes Twitter et Facebook, l'ancienne députée du Vaucluse a amputé son nom du nom de famille historique du Front national. Elle a décidé de garder uniquement le nom de son père, Samuel Maréchal.



Selon un de ses proches qui s'est confié à France Info, la nièce de Marine Le Pen "veut marquer la différence entre la personne publique et le monde professionnel". Dans sa biographie, il est toutefois toujours écrit : "personnalité politique".



L'an dernier, elle avait pourtant démenti une rumeur sur une telle action. "Puisque cette bêtise prend de l'ampleur : je tiens à préciser que cette histoire 'd'abandonner mon nom' est fausse. #FakeNews", s'était-elle insurgée.



Si le nom de ses comptes a été modifié, l'adresse URL ne peut être modifiée sans perdre ses abonnés. Du coup, elle s'appelle toujours Le Pen dans l'URL. Ainsi que sur son site officiel qui n'a pas non plus été modifié et qui s'appelle marionlepen.fr, sans le Maréchal. Elle y est toujours présentée comme députée du Vaucluse, alors qu'elle a quitté la vie politique il y a un an.



Marion Maréchal va bientôt ouvrir une académie de sciences politiques à Lyon, attendue pour la rentrée prochaine.