publié le 18/04/2018 à 14:16

À 28 ans, Marion Maréchal-Maréchal s'apprête à entamer une nouvelle carrière. Après une expérience en politique dans les rangs du Front national achevée il y a un peu moins d'un an, la nièce de Marine Le Pen veut ouvrir dès la rentrée scolaire prochaine sa propre "académie de sciences sociales". Selon Lyon Mag, elle aurait même déjà trouvé les locaux.



C'est à Lyon, dans le quartier de la Confluence, situé à deux pas du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'établissement devrait prendre ses quartiers, a annoncé au média local le conseiller régional frontiste Thibaut Monnier, un très proche de l'ancienne députée.

C'est un bâtiment de 400m2 qui a été choisi pour accueillir les futurs étudiants. Pour donner envie aux candidats de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, "une communication officielle est prévue courant juin", ajoute le site d'informations lyonnais.

Mais à qui va s'adresser cette formation qui n'a pas encore trouvé son nom ? En février dernier, Marion Maréchal-Le Pen avait dévoilé son projet dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Cette école sera ainsi destinée à "détecter et former les dirigeants de demain qui auront le courage, l’intelligence, le discernement et les compétences pour agir efficacement dans la société et au service de la société", expliquait-elle.



C'est bien un projet politique Marion Maréchal-Le Pen Partager la citation





Même s'il n'est pas demandé aux futurs étudiants de partager les idées de Marion Maréchal-Le Pen, ce projet qu'elle souhaite "libre et indépendant" sera "bien un projet politique", affirmait la principale intéressée il y a deux mois. "Nous souhaitons être le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s'épanouir", ajoutait-elle, dans le but de donner "des armes intellectuelles, culturelles, juridiques, techniques et médiatiques à (nos) jeunes afin qu’ils soient le plus performants possible dans l’entreprise comme dans l’arène politique".



Avec ses nouvelles occupations, Marion Maréchal-Le Pen semble donc bien loin d'un retour en politique, même si beaucoup en rêvent au FN. Dernièrement, le député FN et compagnon de Marine Le Pen Louis Aliot affirmait sur Europe 1 que si l'ancienne députée du Vaucluse décidait de revenir, cela ne lui poserait "aucun problème".