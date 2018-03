publié le 10/03/2018 à 06:55

Il y a des départs difficiles à vivre. Celui de Marion Maréchal-Le Pen en est un pour les militants du Front national. Près d'un an après s'être retirée de la vie politique, l'ancienne députée leur manque cruellement et l'ombre de l'ex-étoile montante de la droite plane sur le congrès du parti qui se tient les 10 et 11 mars.



Loin de l'avoir oubliée, les militants ont désormais l'espoir de la voir revenir après son retour remarqué à Washington. L'intéressée, quant à elle, se défend de vouloir reprendre place en politique.

"Il faut que Marion revienne". C'est ce qu'avait écrit Jean-Claude Clouet, adhérent du FN en Seine-Maritime, début janvier sur un petit carton censé recueillir les questions à la présidente du FN Marine Le Pen, venue rencontrer les militants dans l'Orne. Un sentiment partagé par beaucoup.

83% des militants souhaitent un retour "rapide"

L'ancienne plus jeune députée de France reste populaire dans le parti, même si elle a choisi de se retirer en mai de la scène politique, juste avant les législatives. 83% des sympathisants FN souhaitent son retour "rapide" à la politique, selon un sondage Ifop pour Valeurs Actuelles réalisé début mars.



Le 22 février, à deux semaines du congrès, la jeune femme de 28 ans a fait une intervention inattendue devant le gratin conservateur américain, et présenté dans une tribune son projet "politique" d'académie de "tous les courants de droite".



"On m'a dit qu'il ne fallait pas le dire mais c'est un retour", lâche son ami le député FN du Gard Gilbert Collard. Et si la présidente du FN Marine Le Pen renonçait, elle fait partie de la "réserve", ose-t-il.

Elle "épate" Marine Le Pen

L'intéressée, qui ne viendra pas au congrès mais a fait une apparition le 1er mars devant un collectif d'entrepreneurs proche du FN nommé Audace, refuse de revenir à la politique "électorale" ou de la commenter, selon François de Voyer, président d'Audace, qui l'a accompagnée aux États-Unis.



Elle veut seulement "réveiller la France de droite" et donner "envie aux jeunes de droite de s'engager", selon lui. Dans son testament de mai, elle n'excluait pas de mener un combat "culturel". Reste que sa prestation américaine en faveur de la "France d'abord" a relancé les spéculations sur son avenir.

Si elle veut revenir, elle reviendra. Marine Le Pen à propos de Marion Maréchal-Le Pen Partager la citation





Elle "épate" même sa tante Marine, qui se dit catholique comme elle mais qui est plus étatiste et moins conservatrice sur les questions de société que sa nièce. Pourrait-elle lui succéder à la tête du FN ? "Encore faudrait-il qu'elle en ait le souhait", répond Marine Le Pen.



Le sort de l'ex députée du Vaucluse agite d'autant plus le FN que Marine Le Pen ne cesse de dire qu'elle ne s'éternisera pas à la présidence du parti. "Si elle veut revenir, elle reviendra. Il n'y a aucun problème là-dessus", assure Marine Le Pen.