Petite forme pour Marine Le Pen à une semaine du congrès du Front national. Alors qu'elle déclarait il y a quelques jours "ne pas vouloir s'accrocher à la tête de (s)on parti", elle a indiqué dimanche 4 mars qu'elle avait "toujours envie de diriger" le FN.



Ce qu'il faut comprendre dans ces deux tonalités, c'est qu'il y a une Marine et une Le Pen. Il y a à la fois une femme politique : c'est la Le Pen, qui n'a connu que ça, qui est une militante depuis le berceau, qui est fabriquée pour être une dirigeante.

Et il y a Marine, une femme de presque 50 ans qui vient de vivre une grosse déception politique, qui a peut-être d'autres envies ou qui, parce qu'elle a justement passé sa vie à faire de la politique, en a un peu marre par moments.

Si vous voulez, il y a Marine qui dit "Je ne vais pas m’éterniser" et Le Pen qui dit "Je continue". Et c'est cette dissonance que l'on entend. Alors pour l'instant, c'est quand même Le Pen qui a pris le dessus sur Marine. Même si c'est avec une grande lassitude.

Huit mois difficiles depuis la présidentielle

Une forme de démotivation qui vient, on le sait, de son débat catastrophique de la présidentielle. Les huit mois qui viennent de s'écouler n'ont rien arrangé à l'affaire. Il y aura eu sa séparation avec Florian Philippot qui a rendu le FN inaudible en pleine préparation du congrès, qui aura lieu la semaine prochaine à Lille, avec une ligne à trancher et un nouveau nom à adopter.

Sans compter les affaires judiciaires. Sans compter son père qui, dans ses Mémoires, écrit éprouver de la "pitié" pour sa fille. Finalement la seule bonne nouvelle pour Marine Le Pen ces derniers jours aura été la décision de Jean-Marie Le Pen de ne pas se rendre au congrès. Et sans compter sa nièce Marion qui se libère.

Ah c'est sûr que l'agenda très chargé de Marion Maréchal-Le Pen n'est pas passé inaperçu. De nouveau, on parle de concurrence. Il y a eu cette prise de parole devant un rassemblement de conservateurs aux États-Unis.



Et il y a eu aussi l'annonce de la création d'une école, "une académie des sciences politiques", ouverte à tous les courants de droite pour former "les dirigeants de demain", en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un projet partisan, mais d'un projet politique (nuance !). Ce n'est pas banal pour quelqu'un qui avait décidé de prendre le large.

Tante vs nièce

Ah c'est sûr qu'il est plus facile d'être dans la peau de Marion que de Marine. Il est plus facile d'être à Washington devant le gotha des conservateurs américains que d'être embourbée dans le Front national.



Elle n'a pas de responsabilité Marion Maréchal. Elle n'a pas de problème de financement. Elle n'a rien à perdre, alors que Marine le Pen est engagée dans un processus de reconstruction qui lui coûte des points. Elle est inaudible, même avec ses sept députés à l'Assemblée.



Si vous voulez, il y en a une qui est dans un exercice imposé, l'autre qui est libre. Ce que je veux dire c'est que même si la nièce opère un retour remarqué sur la scène politique, elle n'est quand même pas aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la droite et de la droite extrême en France. Marine le Pen, non plus ! Mais, disons que la tante a bien d’autres sujets à régler avant de se préoccuper de la concurrence avec sa nièce.



Et puis la tante est la seule à pouvoir tenir les rennes. Alors bien qu'elle soit victime d'une baisse de régime, il ne faut pas enterrer trop vite Marine Le Pen.