Quand Marion Maréchal-Le Pen déjeune avec Patrick Buisson

publié le 18/04/2018 à 12:11

Marion Maréchal-Le Pen "est en train de revisiter le mythe du sauveur cher à la droite". Cette phrase signée Patrick Buisson, dans les colonnes de L'Express. La nièce de Marine Le Pen aurait déjeuné avec l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy chez Drouant à Paris. "Ce repas ne relève pas du hasard. C'est au contraire ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées", note l'hebdomadaire.



Dans un entretien donné à Valeurs Actuelles, Marion Maréchal-Le Pen revendiquait : "J'appartiens à la droite Buisson". Pour rappel, Patrick Buisson est l'un des artisans de la victoire de l'ancien président de la République en 2007 qui avait chassé sur les thématiques exemptées par le Front national.

Même si les sujets discutés lors de ce déjeuner restent secrets, L'Express rappelle que l'ancienne élue s'est retirée de la vie politique et préfère dorénavant parler de "métapolitique". "Elle ne parle plus jamais du Front national, rêve d'incarner cette 'passerelle', celle qui permettrait la rencontre de toutes les droites, loin des partis", souligne le magazine.

Un proche de Marion Maréchal-Le Pen confirme à RTL.fr la tenue de ce déjeuner : "C'était il y a plus d'un mois. J'ai été très étonné de l'apprendre, elle ne m'en avait même pas parlé. C'était un déjeuner en tête à tête. Peut-être y-a-t-il eu une instrumentalisation pour que ça se sache. Quand on veut voir Marion Maréchal-Le Pen, c'est pour plusieurs choses et évidemment, on finit par discuter du Front national et des Républicains".