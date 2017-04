publié le 27/04/2017 à 08:18

Ça a été l'événement présidentiel du jour, mercredi 26 avril. Emmanuel Macron a eu le droit à un accueil houleux, entre quelques sifflets et des "Marine présidente", sur le site Whirlpool d'Amiens (Somme), où sa concurrente Marine Le Pen s'était rendue dans la matinée. "Ce n'était pas un coup", a commenté Marion Maréchal-Le Pen jeudi 27 avril sur RTL.



Pour la députée frontiste de Vaucluse, cet épisode marque un "tournant dans la campagne" de l'entre-deux tours. "Lorsqu'elle (Marine Le Pen, ndlr) s'est rendue sur ce piquet de grève de l'usine Whirlpool, elle a eu un accueil absolument excellent fait de marques de sympathies (...) quant à l'inverse, Monsieur Macron, contraint et forcé de se rendre sur ce piquet de grève, car ça n'était pas initialement prévu (...), lui a reçu un accueil plus que froid, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-elle estimé.

Pour Marion Maréchal-Le Pen, la différence d'accueil est "liée au fait qu'il y a deux visions de la société qui s'opposent, deux visions économiques qui s'opposent et le fait que monsieur Macron est le continuateur de toute la politique qui a permis que cette usine arrive à se faire délocalisée".