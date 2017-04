publié le 27/04/2017 à 08:46

"La France soumise". C'est la nouvelle formule phare de Marine Le Pen, détournant directement le nom du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, pour dénoncer le projet de son adversaire Emmanuel Macron. Un moyen non dissimulé de faire un appel du pied aux électeurs du député qui n'est pas parvenu à se hisser au second tour de l'élection présidentielle.



Jeudi 27 avril sur RTL, Marion Maréchal-Le Pen a continué sur cette ligne : "On parle à l'intégralité de ceux qui ne se sont pas tournés vers Monsieur Macron au premier tour en leur disant que nous avons un projet de protection et de régulation qui peut en partie satisfaire, je pense, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon".

La députée frontiste de Vaucluse n'a pas manqué de rappeler les divergences qui résident entre le Front national et la France insoumise mais évoque des "passerelles" : "Nous avons une vision de la société radicalement différente de celle de Monsieur Mélenchon à bien des égards, a reconnu Marion Maréchal-Le Pen. Néanmoins, il y a dans les aspirations de cet électorat, des aspirations communes à notre électorat : la régulation, le protectionnisme, la mise en cause de la mondialisation avec la concurrence totalement déloyale et l’euroscepticisme, a-t-elle égrainé. À partir de là, nous développons ces thématiques en espérant qu'elles puissent suffire à convaincre cet électorat, comme celui de Monsieur Fillon d’ailleurs".