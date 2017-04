publié le 27/04/2017 à 05:30

Voilà l'ancienne présidente du Front national prévenue. S'il a tardé à évoquer son opposante après sa victoire au soir du premier tour, c'est désormais chose faite : Emmanuel Macron ne laissera "pas un centimètre d'espace, pas une seconde de répit, pas une once d'énergie" à la frontiste. Une promesse faite mercredi 26 avril en marge d'un déplacement dans un café de Bully-les-Mines, dans le Pas-de-Calais.



Le candidat d'"En Marche !" a profité de ce bain de foule pour aborder son face-à-face par caméras interposées avec Marine Le Pen, le même jour, dans l'usine de Whirlpool, qui doit être délocalisée en Pologne. "Elle m'a couru après à Amiens, elle n'est restée qu'un quart d'heure. Moi je suis resté une heure et demie avec l'intersyndicale et plus d'une heure avec les salariés. Donc ne vous trompez pas, c'est elle qui me court après et elle courra longtemps", a-t-il cinglé.

Dans cette ville du bassin minier, où l'eurodéputée a obtenu plus de 41% des suffrages au premier tour contre 15% environ pour l'ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron a assuré qu'il continuerait à "aller au charbon, rendre des comptes, parler, expliquer comme je le fais avec vous". Et de poursuivre : "Il y a des moments où les choses sont plus tendues parce qu'à Whirlpool vous avez des salariés qui sont en train de vivre une décision très brutale de l'entreprise, qui ont peur pour leur avenir et sont en colère. Mais il faut aller sur tous ces théâtres d'opération".

Ils ne passeront pas ! Je n'en veux pas ! Emmanuel Macron Partager la citation





Au lieu de "s'amuser avec les gens", "faire des selfies" et "leur faire des fausses promesse" - une allusion au bref passage de son opposante sur le parking du site de Whirlpool -, Emmanuel Macron dit vouloir "affronter cette colère, en prendre une partie de la charge, parce que vouloir présider c'est prendre une partie de la colère des gens".



Un peu plus tard, en meeting à Arras devant quelque 3.000 personnes, l'Amienois a enfoncé le clou face au Front national, accusé d'avoir "les pires pratiques de l'Ancien Régime". "Madame Le Pen est l'héritière de ce système, elle est née dans un château et elle donne des leçons, elle se prétend du peuple", a-t-il tonné. Évoquant la Première et la Deuxième guerres mondiales, dont le Pas-de-Calais porte les stigmates, l'ancien ministre s'est insurgé contre les "discours de haine", "la bêtise humaine", "les choix faits par des dirigeants de manière folle, de dire que nous valons mieux que le voisin, alors allons le détruire, mais le détruire avec la chair des autres".



"Madame Le Pen et ses amis seront réfugiés au château de Montretout, et ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre, qui en a fait tomber tant et tant", a-t-il prévenu. Avant de conclure avec vigueur : "Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas ! Je n'en veux pas ! Toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du XXIe siècle, honte à eux ! Nous, nous sommes debout, nous sommes en marche (...) Moi je veux autre chose pour mon pays, pas ça, pas ça, pas ça".

Nous, nous sommes debout, nous sommes en marche, et nous irons au bout ! #MacronArras pic.twitter.com/KnbppQnAUQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 avril 2017