publié le 27/04/2017 à 06:15

Un sondage diffusé jeudi 27 avril par Odoxa met en lumière un véritable jeu de vase communiquant. Alors que la popularité d'Emmanuel Macron s'étiole et marque une baisse de quatre points, celle de Marine Le Pen, son adversaire au second tour de l'élection présidentielle, fait le chemin inverse (+4 points). Avec 41% d'opinions favorables, le candidat d'"En Marche !" reste néanmoins la personnalité préférée des Français, devant Jean-Luc Mélenchon (38%). Alain Juppé complète le podium, fort de 37% d'opinion favorable, en hausse d'un point. La candidate du Front nationale se classe quant à elle en quatrième position (33%).



Du côté de l'exécutif, François Hollande gagne un point de popularité à un niveau toujours très bas, 22%, et le Premier ministre Bernard Cazeneuve en perd trois à 39%, selon cette enquête réalisée pour le magazine L'Express, la presse régionale et France Inter. Par ailleurs, seules 41% des personnes interrogées se disent "satisfaites" du résultat du 1er tour de la présidentielle, contre 59% d'un avis contraire. 30% des sympathisants de gauche se disent satisfaits, à l'instar de 24% des proches de la droite et 77% de ceux du Front national.

Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 avril auprès de 1.503 personnes de 18 ans et plus, et du 24 au 25 avril, après le premier tour de la présidentielle, auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.