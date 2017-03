publié le 08/03/2017 à 07:40

Marine Le Pen va-t-elle revenir sur l'avantage fiscal pour les véhicules diesel ou proposer la création d'une écotaxe ? "L’affaire du diesel est un véritable scandale à l’égard des classes modestes, estime la candidate du Front national à la présidentielle. On a incité fiscalement les Français à acheter du diesel pendant des années et des années et aujourd'hui, brutalement, on leur dit ‘on a changé d'avis. Pour finir, ça pollue, et donc vous allez être taxés‘. On ne peut pas agir comme ça. C'est une vraie trahison à l'égard des classes modestes", affirme-t-elle.



"Que l'on mette en place des incitations fiscales pour permettre aux Français de pouvoir changer leur voiture, bien. Mais qu’on les condamne pour quelque chose alors même qu’ils ont suivi les exigences de l’État, c’est tout à fait anormal, poursuit l'eurodéputée. Il y a plus de problématiques de pollution liées à l'utilisation du charbon par l'Allemagne et aux particules qui arrivent par les vents que de la pollution automobile."

Selon Marine Le Pen, "l'État doit investir massivement dans la recherche de voitures hydrogènes", qui selon elle sont les véhicules "les plus propres qui soient". La candidate ne souhaite pas de taxation spécifique sur le diesel "parce que ce sont les classes modestes qui en seront directement victimes". La cheffe du FN est toutefois favorable à une taxe applicable aux camions étrangers. "Il n'y a aucune raison pour que les camions étrangers ne participent pas à l'entretien de nos routes", estime-t-elle.