publié le 08/03/2017 à 19:35

Marine Le Pen était l'invitée des Petits déjeuners de la présidentielle ce mercredi 8 mars sur RTL. Pour Alain Duhamel, elle a été "excellente dans la forme et navrante sur le fond". Selon lui, le fond a été servi par l'aisance, la tranquillité et la confiance que la présidente du Front national a acquis au fil des années. "Elle se contrôle admirablement, aussi bien les mimiques, les gestes, les intonations... Vraiment du bon professionnalisme", estime Alain Duhamel. "Sur le fond, c'est l'inverse", nuance-t-il toutefois. "Elle est d'une démagogie presque primaire", regrette l'éditorialiste, qui estime qu'"elle est d'accord avec tout le monde". Défenseurs du tabac, du diesel, du nucléaire, la candidate à la présidentielle semble dire oui à tous, regrette Alain Duhamel.



Le programme de Marine Le Pen était "incroyablement simpliste, estime-t-il. Par exemple, le retour aux Francs, ça sera 'l’instrument de conquête mondial'. Même au temps de Poincaré on n'y croyait pas", s'insurge Alain Duhamel.

Ce dernier pointe le nationalisme presque caricatural de la présidente du Front national. "Par exemple, si en France il y a des problèmes d'écologie, et bien évidemment ça vient d'Allemagne", ironise Alain Duhamel. L'éditorialiste résume, "son point fort c'est la politique, son point faible l'économie".