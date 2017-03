publié le 08/03/2017 à 12:31

Une "longue déclaration d'amour" à Emmanuel Macron. C'est ainsi que Marine Le Pen voit le traitement médiatique réservé à son adversaire dans la course à la présidentielle. Elle est loin d'être de cet avis, et l'a encore prouvé mercredi 8 mars, invitée des "Petits déjeuners de la présidentielle" sur RTL. La candidate Front national, en direct pendant deux heures, n'a pas manqué d'envoyer plusieurs piques au candidat du mouvement "En Marche !".



"Un pur produit du système bancaire", "le candidat de la mondialisation sauvage", "le candidat de l'immigration massive", "il est le mondialiste, je suis moi la patriote"... Emmanuel Macron en a pris pour son grade. Mais quand la question est posée à Marine Le Pen de savoir pourquoi elle s'était davantage attaquée à Macron qu'à Fillon, la présidente du FN dément : "Ça dépend des jours. En réalité, ça représente une seule et même personne, par conséquent, aujourd'hui c'était Macron, demain ça sera Fillon".

Depuis que François Fillon fait face à des épreuves judiciaires dans sa campagne, il est toutefois notable que les cadres du parti s'en prennent de plus en plus à l'ancien ministre de l'Économie qu'à l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy. Florian Philippot martèle par exemple en interview et sur son compte Twitter qu'Emmanuel Macron est le candidat du "hollandisme". Il faut dire que dans les derniers sondages, il se retrouve face à Marine Le Pen au premier tour, et remporte le second.