publié le 08/03/2017 à 18:00

Les jeunes semblent concernés par l'élection présidentielle, selon un sondage Harris Interactive réalisé pour RTL Girls du 2 au 6 mars 2017. Sur un échantillon de 808 personnes représentatif des Français âgés de 18 à 34 ans, 70% se disent intéressés par le scrutin présidentiel. C'est encore plus vrai pour les jeunes hommes, qui sont 73% à suivre avec attention la campagne, contre 68% pour les jeunes femmes. Et il semblerait que les Français âgés de 18 à 34 ans aient envie de changement.



Aux premières places des candidats qu'ils choisissent pour l'Élysée, pas de traces des représentants des partis "traditionnels", le Parti socialiste et Les Républicains. C'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui arrivent en tête ex-aequo. 24% des jeunes interrogés souhaitent les voir remporter l'élection présidentielle. Derrière eux on retrouve Jean-Luc Mélenchon, pour lequel 19% des 18-34 ans se sont prononcés. Benoît Hamon (14%) et François Fillon (10%) arrivent loin derrière.

Ces résultats tranchent avec ceux de 2012. Selon l'Observatoire de la jeunesse, lors du premier tour, François Hollande était le candidat pour lequel les 18-24 avaient le plus voté, avec 27% des suffrages (moyenne réalisée à partir de 3 sondages, ndlr). Nicolas Sarkozy arrivait en deuxième position avec 23%, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient au coude-à-coude avec respectivement 17 et 16%.



Fort de ses succès d’audience sur ses marques radio et digitales, et désireux de poursuivre le développement de son offre éditoriale, le pôle RTL développe son savoir-faire avec trois nouveaux labels : RTL Girls, RTL Futur et RTL Super. Dès mercredi 8 mars 2017, avec ces trois déclinaisons digitales de marque, RTL répond aux attentes de la génération hyper connectée des 15-34 ans et les réunit autour de centres d’intérêts spécifiques.