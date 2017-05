Présidentielle 2022 : Marine Le Pen pourrait "céder la place"

publié le 22/05/2017 à 15:18

Son échec au second tour de l'élection présidentielle aurait-il fait réfléchir Marine Le Pen quant à sa probable future candidature en 2022 ? Celle qui a récupéré son rôle de présidente du Front national s'est dite prête à "céder la place" si un ou une meilleure candidate faisait son apparition d'ici 5 ans, sur l'antenne de France info.



Jean-Michel Aphatie, qui l'interrogeait sur son débat "manqué" face à Emmanuel Macron durant l'entre-deux tours, lui demande alors si après ce rendez-vous qu'elle-même a jugé raté, elle "s'imaginait encore pouvoir être un jour élue présidente de la République". Après un fort éclat de rire, Marine Le Pen explique : "Ça me fait rire pourquoi ? Parce que je suis une responsable politique qui oeuvre et me bats, je crois sans compter ni mon temps ni mon énergie, pour défendre les Français depuis de nombreuses années. Par conséquent, si je suis la mieux placée dans 5 ans pour porter les idées qui sont les nôtres, je serai à nouveau candidate. S'il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi, je céderai la place à celui ou celle qui est le mieux placé pour défendre les idées nationales".

Il est cependant difficile d'imaginer une autre candidature que la sienne, si la fille de Jean-Marie Le Pen garde la présidence du parti pendant les cinq prochaines années. En effet depuis 1974, le Front national a toujours été représenté à l'élection présidentielle par son dirigeant (Jean-Marie Le Pen puis Marine, ndlr). Sans compter que Marine Le Pen a toujours critiqué le principe des primaires, qu'elle juge "contraires à l'esprit de la Vème République".