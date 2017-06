Pour Marine Le Pen, Florian Philippot est "un type qui a créé une association"

publié le 01/06/2017 à 07:27

En privé, Marine Le Pen minimise les tensions internes au FN, et surtout les critiques dont elle fait l'objet au sein du parti depuis le lendemain du second tour de la présidentielle. "Quoi qu'on en dise, je n'ai fait qu'augmenter le socle d'électeurs du Front national", fait-elle remarquer. Avant d'ajouter : "Quant aux divisions, elles se limitent à un type qui a créé une association".



Le "type" en question, c'est le vice-président du parti, Florian Philippot, qui a créé sa propre écurie, appelée "Les Patriotes", au lendemain du second tour, officiellement pour mieux soutenir Marine Le Pen. Pour l'ancienne candidate, c'est le "calendrier" de cette annonce qui posait problème. Il ne l'avait d'ailleurs prévenue qu'une demi-heure, avant selon Le Parisien. En tout cas, il appréciera la formule.



Quant à sa contre-performance lors du débat de l’entre-deux-tours, bien qu'elle ait fait son mea culpa à la télévision sur le sujet, Marine Le Pen se dit convaincue que l'avenir lui rendra justice. "C'était peut-être un choix stratégique erroné - on a considéré que le ton était agressif et trop personnel -, mais avec le temps cet épisode apparaîtra comme presque amical", veut croire la présidente du Front national.