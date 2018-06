G7 : "Ça sera Donald Trump contre le reste du monde", souligne Alain Duhamel

publié le 07/06/2018 à 20:03

C'est un G7 incroyable, aberrant, qui va commencer parce que pour la première fois, ça sera les États-Unis contre leurs alliés, Donald Trump contre le reste du monde. C'est lui qui en est évidemment le responsable. On n'a jamais vu une situation comme cela depuis que les G7 et leurs ancêtres existent, c'est-à-dire depuis 1975. Il y a quelques fois eu des bisbilles, évidemment des oppositions, mais jamais les États-Unis contre tous les autres.



On connaît bien les raisons, c'est parce que Donald Trump a commencé par casser l'accord climatique, puis casser l'accord sur le nucléaire iranien et puis maintenant, alors qu'il y a une reprise mondiale de la croissance, il lance ce qui risque de déboucher sur une guerre commerciale et qui là aussi risque de tout casser.

C'est tout à la fois illégal selon le droit international et en plus, c'est complètement inutile puisque son vrai problème commercial c'est avec la Chine.

Résultat de tout cela, il a tout le monde contre lui : les Européens, ses voisins mexicains et canadiens et quant aux Chinois, ils n'ont pas bougé d'un millimètre.