publié le 06/06/2018 à 19:36

Le Comité consultatif national d'éthique a remis mardi 5 juin un rapport sur les États généraux de la bioéthique. La PMA est au cœur du débat. Emmanuel Macron a visiblement décidé de prendre le temps de la réflexion en ce qui concerne la PMA.



Il a raison de prendre son temps parce que c'est un problème qui est d'une importance équivalente à celle du mariage pour tous. C'est-à-dire que ça met en cause les structures familiales traditionnelles, le type de société, le droit à la liberté individuelle, au choix de sa vie.

Il avance donc lentement, multiplie les consultations, reçoit lui-même beaucoup à l'Élysée. Mais en dehors de cela, il va y avoir prise de position du Conseil d'État, peut-être du Conseil constitutionnel, certainement d'un office d'évaluation parlementaire et puis ensuite du Comité d'éthique.

À partir de ce moment-là, à l'automne, il faudra qu'il y ait un projet de loi gouvernemental qui sera voté au début de l'année prochaine. À ce moment-là, Emmanuel Macron aura le droit et la nécessité de dire ce qu'il veut.



Pendant la campagne, il avait dit qu'à titre personnel qu'il était en faveur de la PMA, mais qu'il voulait aussi un consensus le plus large possible. La question est de savoir s'il y arrivera. Emmanuel Macron veut éviter une France divisée en deux comme à l'époque du débat sur le mariage pour tous.