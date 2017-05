publié le 08/05/2017 à 12:20

"Une aventure politique extraordinaire et inimaginable". C'est ainsi qu'Alain Duhamel décrit le parcours d'Emmanuel Macron, au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle. Seulement un an après la création de son mouvement "En marche !" hors des partis, il accède à l'Élysée. "Les défis sont colossaux mais il faut s'arrêter un instant pour saluer ce bouleversement inédit qui s'est produit", ajoute Alba Ventura. "On a tout d'un coup un air frais", estime l'éditorialiste.



Le constat est beaucoup plus nuancé pour Éric Zemmour, qui, s'il reconnaît une "audace, un talent, et du charme" à Emmanuel Macron, il estime que ce dernier est le "candidat des médias, de l'oligarchie et du système". "Le système existe puisque Macron a été élu, et le système est puissant puisqu'il a gagné", poursuit Éric Zemmour.

Marine Le Pen se prend pour Evita Perón et un jour elle finira comme Marie-George Buffet ! Éric Zemmour Partager la citation





Les éditorialistes sont ensuite revenus sur la défaite de Marine Le Pen. "Le résultat d'hier est un succès pour le Front national mais un échec pour Marine Le Pen", juge Alain Duhamel. "Le FN a atteint un niveau record, mais elle a perdu 10 points dans les intentions de vote en deux semaines. C'est sans précédent. C'est elle qui s'est auto-détruite", ajoute-t-il. Éric Zemmour va encore plus loin : "Marine Le Pen est devenue le problème des idées qu'elle défend pour deux raisons. Elle a montré son incapacité à se hisser au niveau lors du débat, mais elle a aussi échoué au niveau stratégique, en suivant la stratégie de gauche de Florian Philippot. Elle n'a donc pas tenu le discours identitaire sur l'immigration et l'islam qui aurait pu rassembler avec les électeurs de Fillon. Elle se prend pour Evita Perón et un jour elle finira comme Marie-Georges Buffet !", lance le polémiste.

Nicolas Domenach attribue la défaite de Marine Le Pen à son "discrédit, qui relève de ses incompétences sur les questions économiques, mais aussi parce qu'elle portait une politique dont les Français ne veulent pas sur la sortie de l'euro : c'est rédhibitoire", tranche-t-il.