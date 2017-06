publié le 07/06/2017 à 20:22

Emmanuel Macron a été élu président de la République il y a tout juste un mois et depuis, il séduit une partie des Français. "Emmanuel Macron est un séducteur politique. Il plaît parce qu'il innove, il est différent, il intrigue", note Alain Duhamel qui rappelle toutefois qu'il n'est pas plus populaire que ses deux prédécesseurs, ni que les Français "adhèrent à ses idées". Mais la force du nouveau chef de l'État, selon l'éditorialiste, c'est sa différence. "Sa trajectoire ne ressemble à aucune autre de l'histoire de toutes les Républiques".



Emmanuel Macron incarne également le dégagisme, "or les Français sont submergés par une vague dégagiste ça va d'ailleurs se confirmer vraisemblablement dès dimanche aux législatives", estime Alain Duhamel. "Il apparaît en quelque sorte comme le bourreau qui guillotine tous les sortants, les uns après les autres".

La force du nouveau Président réside également dans sa maîtrise de la communication. "Il est manifestement mieux préparé et beaucoup plus professionnel que ses trois derniers prédécesseurs. En ce sens, c'est notre Tony Blair", considère Alain Duhamel.