publié le 05/06/2017 à 19:06

Pour la troisième fois en moins de trois mois, la Grande-Bretagne a été frappée par un attentat perpétré par le groupe État islamique. Après Westminster et Manchester, c'est le cœur de Londres qui a été visé samedi par trois hommes qui après avoir foncé dans la foule ont attaqué les passants au couteau. Selon un dernier bilan, sept personnes ont été tuées et 48 blessées, dont 21 sont toujours dans un état critique.



"Ça a été en Grande-Bretagne, ça aurait pu être en France. Ça a été à Londres, ça aurait pu être à Paris", estime Alain Duhamel, qui souligne que les raisons sont les mêmes. "Daesh en fait a affaire à la France et à la Grande-Bretagne au sein de la coalition qui la combat au Moyen Orient. (...) D'autre part, Paris et Londres sont des villes symboles, des villes que le monde entier regarde", note l'éditorialiste. Il rappelle également que le groupe État islamique "a essuyé au Moyen-Orient, sur son terrain en Irak et en Syrie, des revers militaires significatifs. Il lui faut prendre sa revanche en Europe même". Pour Alain Duhamel, la première arme des démocrates face au terrorisme, c'est la démocratie.

Face à la menace terroriste toujours présente, la question de proroger ou non l'état d'urgence. "Un gouvernement qui aujourd'hui avec les risques qui existent renoncerait à l'état d'urgence avec le péril d'un attentat quelques jours après, franchement je crois que c'est difficile à imaginer", explique Alain Duhamel.