Climat : "Trump isole les USA et remet en cause leur statut dans le monde", selon Duhamel

publié le 02/06/2017 à 19:04

Le retrait des États-Unis des accords de Paris sur le climat, décidé jeudi 1er juin par Donald Trump, suscite d'énormes réactions sur la scène internationale. "En annonçant sa décision de sortir de l'accord (...), [Donald Trump] a provoqué une véritable avalanche de critiques", abonde Alain Duhamel.



"Depuis le Vatican jusqu'à la Chine, de l'Union européenne aux Nations unies : tout le monde a critiqué la décision de Donald Trump", poursuit l'éditorialiste. Il faut cependant reconnaître que le retrait américain ne constitue pas une surprise, puisque le président l'a toujours promis, y compris durant la campagne électorale.

Résulte de cette situation un rapprochement entre l'Union européenne et la Chine. À l'inverse, "il y a un isolement des États-Unis parmi les 197 pays qui avaient voté" en faveur de cet accord. Le leadership occidental des États-Unis est donc remis en cause aujourd'hui. Or "ce n'est pas forcément une mauvaise chose" pour l'UE, constate Alain Duhamel.