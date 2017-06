publié le 06/06/2017 à 19:27

Le gouvernement a dévoilé cet après-midi sa feuille de route pour réformer le code du travail. Une réforme par ordonnances, mais après négociations avec le patronat et les syndicats. Le programme leur a été remis tout à l'heure. "C'est un enjeu politique à la fois risqué et complexe", estime Alain Duhamel. "En réalité, il y a deux objectifs simultanés qui ne sont pas faciles à concilier : démontrer que l'on peut faire des réformes sociales rapidement et éviter un affrontement social", explique l'éditorialiste. Pour lui, la conférence de presse organisée par le gouvernement cet après-midi ressemblait à une "opération déminage", après le document publié dans Le Parisien hier.



Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ont ainsi annoncé de très nombreuses réunions avec les syndicats et affirmé que "tout se fera dans la transparence avec des garanties". Pas question, par exemple, de vouloir démanteler les accords de branche.

"Simultanément, il y a aussi l'idée qu'il faut prouver à cette occasion qu'on peut vraiment moderniser, modifier et simplifier le Code du Travail. C'est à dire qu'en réalité, on peut aller nettement plus loin que la loi El Khomri, avec nettement moins d'affrontements", estime Alain Duhamel